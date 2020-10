Der Wahlkampf in Wien geht in die finale Woche, am Sonntag wird in der Bundeshauptstadt gewählt. Wegen der Corona-Pandemie war es bisher nicht nur organisatorisch eine völlig andere Wahlauseinandersetzung. So verzichteten die meisten Parteien auf große Wahlkampfauftritte, und wegen der Rekordzahl an Briefwählern wird am Wahlabend wohl vieles noch unklar sein. Auch thematisch dominierte Corona.