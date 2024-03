Westenthaler und die FPÖ: "Ich habe nie abgedockt"

Am Dienstag trat Peter Westenthaler nach langer Absenz gemeinsam mit FP-Generalsekretär Christian Hafenecker in den FP-Klubräumlichkeiten auf. "Das ist meine erste Pressekonferenz seit elf Jahren", sagte er und wirkte dabei durchaus gerührt. Hafenecker listete eine Vielzahl an vermeintlichen Verfehlungen der ORF-Berichterstattung auf: Es war ein Rundumschlag von Morgenjournal bis Science Busters – überall werde die FPÖ schlecht behandelt.