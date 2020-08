Der Grund dafür findet sich in Artikel 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG), in dem es heißt: "Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus." Das ist eines der wesentlichen Prinzipien der österreichischen Verfassung. "Deshalb muss eben auch die Baubewilligung wie jeder andere Akt einer Behörde letztlich ,vom Volk’ ausgehen", sagt Michael Mayrhofer, Universitätsprofessor und Institutsvorstand an der Linzer JKU.