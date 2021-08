Vorbereitungen für den Herbst: Dritte Impfung, Teststrategie für Schulen

Wie berichtet, soll weiter drei Mal wöchentlich getestet werden, auch Luftfilter könnten in einigen Schulen zum Einsatz kommen. Unklar war bis zuletzt, wie es mit der Maskenpflicht im Unterricht weitergeht, Faßmann kündigte zuletzt "Privilegien" für geimpfte Schüler an und nannte etwa eine Befreiung vom Maskentragen. Zentral ist aber auch für Faßmann eine möglichst hohe Durchimpfungsrate von Lehrern und auch Schülern – ohne Pflicht, wie ganz auf Regierungslinie betont wird.

Pingpong um Impfpflicht

Nicht enden wollte gestern das Pingpongspiel um eine partielle Impfpflicht vor allem im Gesundheitsbereich: Wie berichtet, war Niederösterreich mit einer Impfpflicht sogar für alle neuen Landesbediensteten ab 1. September vorgeprescht, die meisten anderen Länder, darunter Oberösterreich, fordern eine bundeseinheitliche Vorgabe. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wiederum verweist auf die Länderzuständigkeit für die Spitäler.

Es könne "nicht sein, dass in einer Pandemie wichtige Fragen von solch gravierender nationaler Auswirkung von Ländern unterschiedlich geregelt werden", beharrte Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander gestern. Auch Kärnten, Tirol, Salzburg und die Steiermark wollen keine Alleingänge. Mückstein blieb dabei: Im Gesundheitsbereich sei eine verpflichtende Impfung "begrüßenswert", diese "kann und soll" aber "von den Trägern selbst eingefordert werden".

Auch in der Frage des dritten Stichs haben Bund und Länder noch Koordinierungsbedarf, aber nicht mehr allzu viel Zeit. Wie das Gesundheitsministerium bestätigt, soll im Herbst "mit den Booster-Impfungen begonnen werden", empfohlen wird diese derzeit neun Monate nach Vollimmunisierung.

Auffrischung ab Oktober

Im Krisenstab Oberösterreich hieß es auf OÖN-Anfrage, man bereite derzeit "verschiedene Möglichkeiten vor, wichtig ist, dass es bald eine verbindliche Aussage gibt". Ab Mitte Oktober steigt die Zahl jener, die seit neun Monaten geimpft sind, deutlich, bis Ende November werden es allein in Oberösterreich rund 75.000 sein.

Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) fordert rasch "Klarheit", wer wann den dritten Stich bekommen soll. Fix ist laut Gesundheitsministerium bisher nur, dass vulnerable Gruppen eine dritte Impfung bekommen: "Ob wirklich für alle Personen eine Auffrischungsimpfung schon nach neun Monaten notwendig sein wird, ist aufgrund der aktuellen Studienlage noch nicht abschließend beurteilbar." Auch die EU-Kommission verwies in einer Stellungnahme auf die Europäische Arzneimittelbehörde, deren Beurteilung ausstehe.

Für Mückstein steht nach wie vor Überzeugungsarbeit für die Grundimmunisierung im Vordergrund, die Länder sollten weitere niederschwellige Impfangebote schaffen. Laut Komplexitätsforscher Peter Klimek vom Complexity Science Hub ist Herdenimmunität außer Reichweite: Eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent hält er nur über eine generelle Impfpflicht für erreichbar, sagte er im Radio-Interview. In einem Artikel für das Fachjournal "The Lancet" warnt er mit 33 weltweit führenden Experten außerdem davor, im Herbst "die Fehler des Vorjahres zu wiederholen". Impfen allein werde nicht genügen, gute Risikokommunikation und Testen, Tracen und Isolieren seien im Kampf gegen die Pandemie weiter nötig, so das Fazit. (jabü)