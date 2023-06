Von Jubel und Zwist im Design Center: Bemerkenswerte Parteitage in Linz

8. August 2008: Werner Faymann löste Alfred Gusenbauer an der Spitze der SPÖ ab.

Genug gestritten: Vor 15 Jahren – im August 2008 – hielt die SPÖ zuletzt einen Bundesparteitag im Linzer Design Center ab. Damals kürten die Sozialdemokraten Werner Faymann mit 98,4 Prozent zu ihrem neuen Parteichef. Er löste Alfred Gusenbauer ab, der zwei Jahre zuvor noch – ebenfalls im Design Center – an der Parteispitze bestätigt worden war. In der Nationalratswahl erreichte Gusenbauer kurz danach Platz eins, zerrieb sich aber als Kanzler in der nachfolgenden