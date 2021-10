WIEN. Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda, nahm am Mittwoch im Interview mit ORF und APA ihre Behörde gegen die Vorwürfe aus der ÖVP wegen der Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz samt Team in der Inseratenaffäre in Schutz.

Die Attacke des VP-Abgeordneten Andreas Hanger, wonach "linke Zellen" in der WKStA aktiv wären, wollte Vrabl-Sanda zwar nicht kommentieren. Dass derzeit gegen mehrere VP-Funktionäre ermittelt wird, bezeichnete sie aber als "zufällige Häufung". Der gleiche Vorwurf sei in der Vergangenheit aus den Reihen der FPÖ gekommen. Ihre Behörde würde nur ihren Auftrag erfüllen. Und der sei, Verdachtslagen aufzuklären.

Lücken im Akt

Als "völlig absurd" wies Vrabl-Sanda die Behauptung zurück, Verdächtige könnten aus ihrem Haus vor Hausdurchsuchungen gewarnt worden sein. Das wäre wie "ein Formel-Eins-Fahrer, der seine Reifen aufsticht". Tatsächlich gebe es im Verfahren viele Beschuldigtenvertreter, die von ihrem Recht auf Akteneinsicht "in sehr dichten Abständen" Gebrauch machten. Geplante Ermittlungsmaßnahmen müssten zwar zum Akt genommen werden, um sie gleichzeitig von der Einsicht auszunehmen. Diese Lücken könnten dann zu Spekulationen wegen bevorstehender Hausdurchsuchungen führen, erklärte die Staatsanwältin.

Nicht bestätigt wurden von Vrabl-Sanda Gerüchte, wonach die Meinungsforscherin Sabine Beinschab den Kronzeugenstatus erhalten und deshalb ein umfassendes Geständnis abgelegt hätte. "Es gibt keinen Kronzeugen", und hätte sich jemand gemeldet, würde man dazu keine Auskunft erteilen, sagte die WKStA-Chefin.

Im Hinblick auf den Abschluss der Ibiza-Ermittlungen sprach Vrabl-Sanda von einer "wirklich großen Arbeitsbelastung". Gleichzeitig forderte sie eine Aufstockung um zehn Planstellen auf dann 54 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Wofür es umgehend Zuspruch von SPÖ und Neos gab. Hanger (VP) hingegen erneuerte seine Kritik an der WKStA, der er mangelnde Objektivität und die Absicht, "Menschen an den Pranger zu stellen", vorwarf.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) will angesichts der um Kurz und sein Team aufgetauchten Chats eine Regelung schaffen, nach der ähnlich wie beim Briefgeheimnis die Veröffentlichung privater Handykommunikation verboten wird. Denn mit diesen privaten Chats würden immer wieder Menschen an den Pranger gestellt, ehe überhaupt entschieden sei, ob es ein strafrechtliches Verfahren gibt, sagte Edtstadler im ORF-"Report".

Als ein Beispiel wird in der ÖVP oft jener SMS-Dialog zwischen Thomas Schmid und Kurz genannt, in dem sich Letzterer abfällig über den damaligen Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP) äußert.

Im gleichen Chat bietet Kurz an, Sophie Karmasin (Ex-Ministerin und Meinungsforscherin, Anm.) zur Mitwirkung am Umfragen-Deal mit der Mediengruppe "Österreich" zu überreden. Die Trennung von Privatem und strafrechtlich Relevantem erscheint damit unmöglich. SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz warfen Edtstadler deshalb vor, "die Nebelmaschine für das türkise System" anwerfen zu wollen und als Kurz’ "Nothelferin" auszurücken. (luc)