Untergetaucht in Dubai: Martin Weiss, der unsichtbare Chef von Egisto Ott

Egisto Ott, Ex-Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), gilt als Schlüsselfigur in der beispiellosen Spionageaffäre. Was auch daran liegt, dass Ott, der seit zwei Wochen in U-Haft sitzt, für die Staatsanwaltschaft Wien greifbar ist. Anders als der frühere BVT-Spionageabwehrchef Martin Weiss.