Unmut über Rendi-Wagner: "Die Basis ist massiv verunsichert"

Eine Reihe von Themen präsentierte die SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gestern bei ihrer Vorschau auf die nächste Nationalratssitzung. So kündigte sie im Hinblick auf das drohende Minus bei der neu geschaffenen Österreichischen Gesundheitskasse einen Antrag für eine "Garantie" gegen die Einführung von Selbstbehalten an. Die anschließenden Journalistenfragen drehten sich aber vor allem um eines: die von Rendi-Wagner ausgerufene Vertrauensfrage und den Beschluss der Sozialistischen Jugend (SJ), sie nicht zu unterstützen. Die Vorsitzende ließ Enttäuschung erkennen. Gerade sie habe "die Jugend immer gefördert". Gleichzeitig übte die Parteichefin Kritik: "Das öffentliche Ausrichten, das Kritisieren, das öffentliche Selbstbeschäftigen ist eigentlich nichts Neues."

Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) kann dem SJ-Beschluss wenig abgewinnen: "Ich halte das nicht für förderlich, andere legen da mehr Verantwortungsbewusstsein an den Tag." Die Freude über die Entscheidung der Parteichefin, jetzt die Vertrauensfrage zu stellen, hält sich trotzdem in Grenzen: "Die Sozialdemokratie sollte sich ihren Aufgaben widmen und nicht ständig Befindlichkeiten diskutieren."

Die Vorsitzende der SJ Oberösterreich, Nina Andree, verteidigt die Entscheidung der Parteijugend und geht mit Rendi-Wagner hart ins Gericht: "Wir brauchen eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung. Das ist mit der jetzigen Parteispitze nicht möglich." Die angekündigte Vertrauensfrage sei "ein schlechter Scherz", so Andree. Denn: "Das Ergebnis ist nicht bindend und die Fragen an die Mitarbeiter scheinheilig und banal." Notwendig sei hingegen ein breit angelegter Reformparteitag.

Von Seiten der Landespartei gibt man sich – ebenso wie so mancher befragte Bürgermeister – eher zugeknöpft. "Alles, was die Mitgliederrechte stärkt, ist gut. Wir beteiligen uns an der Umsetzung der Befragung und Abstimmung und unterstützen die Bundespartei", sagt Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer auf OÖN-Anfrage. Dass die SJ Kritik übe, sei "ihr gutes Recht". Deutlichere Worte findet der SP-Nationalratsabgeordnete und Gewerkschafter Markus Vogl: "Die Ankündigung der Abstimmung hat den Schwung, den wir nach der Burgenland-Wahl hatten, wieder zum Erliegen gebracht."

Nun führe man wieder eine Personaldiskussion, die "wir nicht brauchen". Er selbst unterstütze Rendi-Wagner, aber: "Die Basis ist massiv verunsichert."

Eine Prognose über den Ausgang der Abstimmung über die Parteichefin wagte bei dem OÖN-Rundruf niemand. "Es wird sicher spannend", so Luger, der sich in Galgenhumor übt: "Die Zeiten der faden Abstimmungen in der SPÖ sind auf jeden Fall vorbei." (eiba)

