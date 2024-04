U-Ausschuss: SP will Benko polizeilich vorführen lassen

Ohne Signa-Gründer Rene Benko als Schlüsselfigur, aber mit einem geballten Aufgebot an prominenten Politikern geht der Cofag-Untersuchungsausschuss in die Befragungswoche. Benko hat bereits zum zweiten Mal abgesagt – diesmal wegen eines Gerichtstermins in Innsbruck zeitgleich am Mittwoch und weil er ohnehin nicht wisse, was ihm vorgeworfen werde, wie er über seinen Anwalt der "Tiroler Tageszeitung" ausrichtete.