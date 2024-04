U-Ausschuss: Koalition sieht in Chats Verbindungen von Ott zur FPÖ belegt

Am Donnerstag ist FP-Obmann Herbert Kickl Zeuge im Untersuchungsausschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch. Es geht um Kickls Rolle als Innenminister in der türkis-blauen Regierung (Dezember 2017 bis Mai 2019). In dieser Zeit habe Kickl bewiesen, dass er "ein Sicherheitsrisiko für Österreich" sei, sagte VP-Fraktionschef Andreas Hanger.