Fünf Zeugen mit direktem VP-Bezug machen ab morgen die beiden Sitzungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses zum türkisen Marathon. Der sechste, Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner, gilt immerhin als VP-nahe. An der türkisen Spitze steht Sebastian Kurz. Die Opposition will den Bundeskanzler, der "selbstverständlich in allen Bereichen, wo ich einen Beitrag leisten kann, Auskunft erteilen" will, beim Wort nehmen und ihn mit mehreren Vorwürfen konfrontieren.