In acht Wochen wählt Tirol. In dem traditionell schwarzen Kernland, in dem Wirtschaftslandesrat Anton Mattle statt dem abtretenden Landeshauptmann Günther Platter als VP-Spitzenkandidat ins Rennen geht, stellt sich die Volkspartei auf eine historische Schlappe ein. Bei Umfragewerten an der 30-Prozent-Marke läge man noch einmal klar unter dem bisherigen Tiefstwert von 39,35 Prozent aus dem Jahr 2013.