Der Deeskalation in der durch die Korruptionsermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) ausgelösten Regierungskrise waren am Freitag diverse Spitzengespräche gewidmet. Doch am Ende sah es nach dem Gegenteil aus. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der mit den Chefs aller Parlamentsparteien Kompromissvarianten auslotete, will die türkis-grüne Koalition ohne Kurz fortsetzen. Genau das haben die VP-Landes- und Bündechefs vorerst kategorisch ausgeschlossen.