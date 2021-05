Über den Umgang mit der Demokratie, Streiten in der Politik und Corona spricht Oberösterreichs Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP) im Interview. OÖNachrichten: Wir leben in einer Demokratie. Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit. Für Sie auch? Wolfgang Stanek: Es ist glücklicherweise auch für mich grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit, weil ich mein ganzes Leben in einer Demokratie verbringen durfte. Aber die große Herausforderung ist, dass viele Dinge, die in unserem Leben