SPÖ: Finale Gespräche über die Bundesliste laufen

Seit Montag tagt der SP-Parlamentsklub in Vösendorf. Die Partei bringt sich auf Vordermann für das heurige Wahljahr. Themen werden abgesteckt, die große Botschaft lautet: Die SPÖ will ein gutes Leben für alle im Gegensatz zu einer konservativen Politik, die nur den Kapitalinteressen diene. "Wir sind die Einzigen, die einen konkreten Plan haben, wie man die Teuerung wieder in den Griff bekommt", sagte SP-Chef Andreas Babler bei der Klausur.