SP-Vorsitz: Aus dem Zweikampf wird die große Bühne für kleine Mitglieder

Mit einer weiteren Präsidiumssitzung beginnt am Montag um 10 Uhr der dritte Akt im SPÖ-Führungsstreit zwischen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Letzterer soll alles andere als erfreut darüber sein, dass sich für die von ihm angestoßene Mitgliederbefragung insgesamt 73 Kandidaten (die beiden Genannten eingerechnet) gemeldet haben. Das Angebot, entweder die Vorsitzende zu bestärken oder auf eine Alternative zu setzen, wird zum Massenstart.

Für dieses unübersichtliche Szenario hat Oberösterreichs Landeschef Michael Lindner bereits vorgebaut. Sein Vorschlag in den OÖNachrichten: Die Kandidaten sollen Unterstützungserklärungen sammeln und vorlegen müssen. Wie viele das sein sollen, solle sich an der Mitgliederzahl der SPÖ – vor der Eintrittswelle vergangene Woche – orientieren, legte Lindner am Sonntag nach. Ein Prozent, also 1400 Unterschriften, sollten reichen. Man könne auf bis zu 0,5 Prozent heruntergehen. Die Mitgliederbefragung müsse für den Parteitag – auch bei weniger als 50 Prozent für einen Kandidaten – bindend sein. Dahingehend müsse man, so Lindner, Statuten ändern: "Wir stehen auf einem Scheideweg. Es muss Mitgliederentscheidungen geben, die Öffnung muss ein Zukunftskonzept sein."

Vom Unterschriftensammeln hält man in der Bundesparteizentrale wenig. Man habe über derartige Hürden schon im Präsidium beraten und diese verworfen. Jetzt nach Ende der Bewerbungsfrist neue Bedingungen nachzureichen, sei "sehr unrealistisch", hieß es auf OÖN-Anfrage.

Einige Fake-Kandidaten

Dennoch werde es nicht bei den 73 Kandidaten, von denen nur vier Frauen sein sollen, bleiben. Man habe schon jetzt einige ausgemacht, die keine SP-Mitglieder sind – und damit die einzige Voraussetzung nicht erfüllen. Es soll auch Fake-Kandidaten geben. Allen anderen sollen Fragebögen zum Ausfüllen zugesandt werden, um zu überprüfen, "ob sich diese zu den Werten der SPÖ bekennen", sagte SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.

Bewerber von "überregionaler Bekanntheit" sollen bis Freitagmitternacht nicht mehr dazu gekommen sein. Womit der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler der prominenteste Herausforderer von Rendi-Wagner und Doskozil wäre.

Ex-Kanzler Christian Kern, dem immer wieder Ambitionen auf ein Comeback nachgesagt werden, hat jedenfalls auf ein Antreten bei der Mitgliederbefragung verzichtet. Zuletzt ließ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig keine Zweifel daran, dass er von Kerns Rückkehr (etwa über eine Kandidatur beim Parteitag am 3. Juni) nichts halten würde.

Kandidaten aus Oberösterreich

Auch aus Oberösterreich dürften sich Personen für den SPÖ-Bundesvorsitz beworben haben. Zwei Interessenten hätten sich angemeldet, sagte SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler am Sonntag.

Bei ihnen dürfte es sich um "keine honorigen Mitglieder" handeln, einer solle aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stammen. Man müsse noch prüfen, "ob das eh keine Satirekandidaten sind", sagte Koppler.

9000 neue SPÖ-Mitglieder

9000 neue Mitglieder haben sich der SPÖ in der vergangenen Woche angeschlossen, 1000 davon entfallen auf Oberösterreich. 250 traten alleine der Bezirksorganisation Linz bei. „Der große Zuspruch“, zeige, „wie wichtig die Beteiligung der Mitglieder in der SPÖ ist“, freut sich Oberösterreichs SP-Chef Michael Lindner. Besonders viele Neumitglieder verzeichnet die kleine niederösterreichische Badener Bezirkspartei rund um Vorsitzkandidaten Andreas Babler. Der Zuwachs betrug 700 Mitglieder. Damit beträgt die aktuelle Mitgliederzahl der SPÖ 147.000.

Der Frage, ob Pamela Rendi-Wagner oder Hans Peter Doskozil in der Bevölkerung besser ankäme, widmete sich eine OGM-Umfrage für den „Kurier“ (1038 Befragte): Bei der Wählerschaft kommt Doskozil besser an, bei Rot-Sympathisanten Rendi-Wagner. 37 Prozent glauben, dass man mit einem dritten Bewerber die besten Chancen bei Nationalratswahlen hätte. 29 sehen Doskozil in der Poleposition, nur 18 Prozent Rendi-Wagner.

