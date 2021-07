Sozialversicherung will beim Impfen das Kommando übernehmen

In Finnland lassen sich jedes Jahr rund 70 Prozent der Bevölkerung zumindest ein Mal gegen eine Krankheit impfen, in Österreich sind es 40 Prozent. Die Impfquote zu heben, ist aus Sicht der Sozialversicherung nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern generell wichtig. Allein 2016/17 etwa gab es rund 4000 Grippe-Todesfälle.