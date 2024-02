In der Spitzenpolitik sind der Erfolg oder Misserfolg bei Wahlen entscheidende Faktoren, wenn es um die Jobperspektiven der handelnden Akteure geht. Wer will unter welchen Umständen weitermachen? Wer muss gehen? Wer zieht sich freiwillig zurück? In der schwarz-grünen Koalition gibt es auf diese Fragen dennoch schon Antworten.