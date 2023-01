Schonfrist für Rendi-Wagner

"Eine bundespolitische Diskussion vor Landtagswahlen in Kärnten akzeptiere ich nicht", sagte gestern Kärntens Landeshauptmann und SP-Landeschef Peter Kaiser. Kärnten wählt am 5. März und die Chancen, dass Kaiser den Landeshauptmann-Sessel relativ souverän halten kann, stehen gut. Eine Führungsdebatte in der Bundes-SPÖ rund um Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kann er deshalb jetzt auf keinen Fall brauchen.