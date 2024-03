"Schluss mit lieb und nett": Pühringer gegen KPÖ

Am Sonntag entscheidet sich in der Bürgermeister-Stichwahl in Salzburg zwischen Bernhard Auinger (SP) und Kay-Michael Dankl (KPÖ plus), ob nach Graz eine zweite österreichische Landeshauptstadt einen KPÖ-Bürgermeister haben wird. Lesen Sie mehr: Die linken Städte im rechten Land - Eine Spurensuche vor dem Salzburg-Duell Nach Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (VP) zeigt sich nun auch Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Pühringer (VP) besorgt über die "Geschichtsvergessenheit und Verharmlosung