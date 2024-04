Russland-Affäre: Ex-BVT-Beamter in U-Haft, Kanzler lädt zu Sicherheitsrat

Der ehemalige Verfassungsschützer Egisto Ott bleibt vorerst wegen "Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr" in Untersuchungshaft. Otts Ex-Schwiegersohn, der ebenfalls in die Affäre um ein von Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek in Österreich errichtetes russisches Spionagenetzwerk verwickelt sein soll, bleibt hingegen mangels dringenden Tatverdachts auf freiem Fuß, wie das Wiener Landesgericht gestern mitteilte (siehe auch Kasten).