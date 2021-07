Frankreich hat Fakten geschaffen: Für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt eine Corona-Impfpflicht, das wurde in der Nacht auf Montag vom Parlament beschlossen. Auch in Griechenland ist eine teilweise Impfpflicht bereits verordnet. Die Diskussion darüber nimmt in Österreich Fahrt auf. Verfassungsrechtlich spreche nichts dagegen, betont Jurist Heinz Mayer: "Die Einführung einer Impfpflicht, um gesundheitliche Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden, ist jederzeit möglich." Ein