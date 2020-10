655 Jahre nach der Gründung der ersten Universität in Österreich – jener in Wien – wurde am Dienstag der Fahrplan für die neue Technische Universität (TU) mit Schwerpunkt Digitalisierung in Oberösterreich präsentiert. Kanzler Sebastian Kurz und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann waren nach Linz gekommen und traten mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (alle VP) und dem Rektor der Linzer Kepler-Uni (JKU), Meinhard Lukas, auf. Die TU wird die 23.