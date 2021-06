Qual der Wahl: Warum Herbert Kickl trotzdem ruhig schlafen kann

Nur zwölf Tage nach einer turbulenten Präsidiumssitzung, in der Norbert Hofer als FP-Bundesobmann entnervt abgetreten ist, stellt sich Herbert Kickl am Samstag in Wiener Neustadt der Wahl als Nachfolger. Und obwohl mit Manfred Haimbuchner der Chef der OÖ-Landesgruppe, die fast ein Viertel der Delegiertenstimmen repräsentiert, offen gegen Kickl aufgetreten ist, rechnen Insider in der "Arena Nova" nicht mit dem großen Streichkonzert.