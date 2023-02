Österreichs EU-Grenzschutzallianz umfasst schon acht Länder

Österreich und sieben weitere EU-Staaten fordern vor dem morgen beginnenden Sondergipfel zur Migration in einem Brief mehr EU-finanzierte Maßnahmen zum Außengrenzschutz, raschere Abschiebungen sowie neue Rückführungsabkommen mit Drittstaaten. Das Schreiben erging an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. "Einige Mitgliedstaaten haben gleich viele oder mehr Ankünfte und Anträge als während der Migrationskrise in den Jahren 2015 und 2016", heißt es in dem