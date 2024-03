Österreich bildet pro Kopf deutlich mehr Mediziner aus als Deutschland

Der Unterschied ist deutlich: Pro einer Million Einwohner gibt es in Österreich 187,4 Studienanfängerplätze in Medizin. Deutlich niedriger ist dieses Verhältnis laut Aufstellung des österreichischen Wissenschaftsministeriums in Deutschland. Dort gibt es lediglich 118,9 Anfängerplätze pro einer Million Einwohner.