"Karl Nehammer ist im Dauerkrisenbewältigungsmodus", hat VP-Klubobmann August Wöginger am Parteitag in Graz in seiner flammenden Werberede für den Kanzler den Delegierten zugerufen. Unausgesprochen blieben die Details: Alleine in den Tagen davor musste Nehammer eine nach Elisabeth Köstingers Rücktritt als Landwirtschaftsministerin notwendige Regierungsumbildung binnen Stunden aus dem Hut zaubern.