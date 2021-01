Oberösterreich erhält 30 Prozent weniger Impfdosen

Die Chancen auf eine Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca für Ende der Woche stehen gut, Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) rechnet mit dem Start der Lieferungen in rund zwei Wochen. Geplant sind im Februar drei Tranchen: am 7. Februar 63.354, am 17. Februar 97.763 und Ende Februar 182.430 Dosen.