Neuer SP-Chef Doskozil: So geht es weiter

Der Parteitag sei nur ein „erster Schritt“ auf dem Weg der Neuaufstellung der Partei, sagte Hans Peter Doskozil in seiner Dankesrede. Wie wahr. Der neue Parteichef muss etliche zentrale Funktionen neu besetzen – angefangen bei jener des Bundesgeschäftsführers bis hin zum Klubvorsitz im Nationalrat. Am Dienstag tritt der SP-Vorstand, der eigentlich im Anschluss an den Parteitag vorgesehen war, zusammen. Bis dahin will Doskozil dem Vernehmen schon ein fertiges Personalpaket