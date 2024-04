"Neos müssen aufpassen, dass sie nicht Altos werden"

Die Neos stellten am Dienstag ihre Plakatkampagne für die EU-Wahl vor. Es sind zwei Plakatwellen geplant. So wird etwa affichiert: "Was stoppt Putin?" oder "Was schützt vor Trump?" Eine Woche später soll das Rätsel gelöst werden. Die Antwort ist: ein geeintes Europa. Das Gesicht der zweiten Plakatwelle wird der Spitzenkandidat für die EU-Wahl Helmut Brandstätter. Auf ihn kommt eine schwierige Aufgabe zu: Er soll die Stimmung wieder drehen.