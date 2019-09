Gewünscht habe sie sich die Neuwahl nicht, nachdem sie erst im März zum dritten Mal Mutter einer Tochter geworden war. "Aber Leben ist das, was einem zustößt, wenn man gerade Pläne macht", sagte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger in der OÖN-Diskussionsreihe "60 Minuten mit den Spitzenkandidaten" in den Linzer Promenaden Galerien.