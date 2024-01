Nehammers Wirtschaftsplan: Weniger Regulierung, mehr Vermögensaufbau

Bundeskanzler Karl Nehammer stellt am Freitag in Wels seinen "Österreichplan" vor.

Am Freitag stellt Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) in Wels seinen Österreichplan vor. Den OÖNachrichten liegt der Entwurf des Kapitels "Wirtschaftsstandort" vor. Ein zentrales Thema darin ist, die österreichische und europäische Wirtschaft zu stärken. Nehammer nimmt dabei Anleihen beim früheren US-Präsidenten Donald Trump, der "America first" propagierte. Im Österreichplan ist stattdessen von "Europe first" die Rede. Um gegenüber Asien und den USA konkurrenzfähig zu bleiben, müssten EU-Produkte