Nach FP-Sieg bei EU-Wahl: SPÖ ruft Dreikampf aus, ÖVP übt sich in Zuversicht

Am Tag nach der EU-Wahl tagten in mehreren Parteien die Gremien. Das Ergebnis der EU-Wahl wurde interpretiert und es wurden daraus Schlüsse für die Nationalratswahl gezogen. Die SPÖ hat ihr historisch schlechtestes EU-Ergebnis zu verkraften. Sie lieferte am Montag ein altvertrautes Bild. Aus dem Burgenland ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verlauten, dass dieses Ergebnis nicht berauschend sei. Nach der Nationalratswahl werde die Frage zu stellen sein, ob Andreas Babler der Richtige an