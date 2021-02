Nach einem Jahr Corona-Pandemie: Noch immer in der "schwierigen Phase"

Als ein "Jahr, das wir nie vergessen werden", bezeichnete es Anschober. Für die nächsten Wochen bis Ostern erwarte er noch eine "wirkliche Risikophase" mit "leicht steigenden Zahlen". Nicht zuletzt die Virus-Varianten übten "stärkeren Druck auf Tagesinfektionszahlen" aus.

Dass die britischen und südafrikanischen Mutationen ein Problem werden, sei vor dem Jahreswechsel klar geworden. Erst kurz zuvor sei es gelungen, die um den November aus dem Ruder gelaufenen Infektionszahlen mit erneuten Lockdowns auf ein "Plateau" mit moderaten Neuansteckungen zu begrenzen, beurteilte Anschober. Die Mutationen hätten sich nun "massiv ausgedehnt" und seien in Österreich auf dem Weg zur "Dominanz".

Trotz dieser Entwicklungen beobachte man bei den Infektionen nun "leichte Steigerungen, die noch nicht dramatisch" seien. "Ein Teil des Anstieges ist erklärbar, weil genau hingesehen wird", wies Anschober auf das intensivierte Testen hin. Die Bevölkerung müsse jetzt trotzdem "sehr, sehr konsequent sein". Dass das funktionieren kann, zeige sich darin, dass die Umstellung auf die Verwendung der FFP2-Masken "perfekt gelebt" werde.

OÖN-TV: Ein Jahr Pandemie

Mit einer "sehr präzisen Bewertung" der Covid-19-Situation in Österreich soll der künftige Umgang mit dem Virus definiert werden, Anschober nannte als Datum den 1. März. Das sei "der Tag, an dem entschieden wird". Es gebe "laufende Gespräche" mit Kulturinstitutionen und Gastronomie sowie einen "Sportgipfel" in der kommenden Woche. Bis Ostern befinde man sich aber voraussichtlich noch in einer "schwierigen Phase". Für die erste Märzwoche seien dann aber doch auch vorsichtige Öffnungen angedacht, denen er aber nicht vorgreifen wolle, sagte Anschober. Mit den Eintrittstests als Voraussetzung – etwa zum Besuch des Friseurs – hätten die Testungen "jetzt eine wirkliche Breite erreicht". Dieses System könne etwa in den Kulturbereich übernommen werden. Gerade dort sei auch schon viel Vorarbeit geleistet worden.

Die Bilanz der Opposition fiel, was das Krisenmanagement der Regierung betrifft, durchwegs negativ aus. "Ein Jahr Chaos und Missmanagement. Ein Jahr Pressekonferenzpolitik anstatt echter Hilfen. Das ist die Bilanz der Bundesregierung", kritisierte SP-Gesundheitssprecher Philip Kucher. "Ohne Plan und Ziel" komme es dadurch zum "ständigen Auf-und-Zu", Teststrategie und -infrastruktur sowie der Impfplan ließen dagegen viel zu wünschen übrig.

Video: Hans Bürger (ORF) und Günther Mayr (ORF) zum Corona-Jahr

Die Regierung habe das "Boot gegen einen Eisberg gesteuert", zog FP-Obmann Norbert Hofer seinen Vergleich. Ein Lockdown nach dem anderen sowie die mittlerweile schon drei Monate andauernde Sperre der Gastronomie und Hotellerie hätten die Wirtschaft extrem hart getroffen – ohne sichtbaren Erfolg im Infektionsgeschehen, sagte Hofer.

Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker fand die Bilanz des Krisenmanagements "bestenfalls ernüchternd". Auch er kritisierte das "Auf- und Zusperren". Der Gesundheitsminister sollte "besser auf die eine oder andere Pressekonferenz verzichten und sich um die schnelle Verteilung und Verimpfung der Impfstoffe kümmern", sagte Loacker. (bock)

Experte: Schon rund 1,5 Millionen Infizierte

Laut Modellen der Simulationsforscher haben inklusive Dunkelzifferfällen rund 15 Prozent der Österreicher eine Infektion überstanden. Das bedeutet, dass „zumindest 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen temporär immun sind“, sagte Simulationsforscher Niki Popper von der Uni Wien.

Wie lange die Immunisierung anhält, sei aber weiter nicht klar. Popper betonte, dass mit intensivem Testen und Isolieren die Zahl der Neuinfektionen nach unten gedrückt werden kann. Die Impfung sei ein „wirklicher Gamechanger“, es werde aber weitere Mutationen geben.

Mit der Covid-19-Erkrankung zu kämpfen hatte die Leiterin des Jüdischen Museums Wien, Danielle Spera: Schon der „relativ milde Verlauf“ der Erkrankung sei eine Herausforderung gewesen. Covid-19 folge leider „keinem Muster“ und habe „das Leben von uns allen verändert“.

Die Testpflicht für die Ausreise aus Tirol wurde gestern vom Gesundheitsministerium übrigens um weitere zehn Tage verlängert, sie gilt nun vorläufig bis zum 3. März. Eingeführt wurde diese Regel wegen der vermehrt auftretenden Südafrika-Mutation des Virus in Tirol.

