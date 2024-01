In Berlin demonstrierten am Montag tausende Landwirte.

Es hat ja so kommen müssen. Nun kriegt auch Österreich seine Bauern-Demo. Allerdings eine sehr mysteriöse. "Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern laden ein: Fahrt nach Wien", heißt es in Aufrufen im Internet, zu einer Demonstration am Freitag, 19. Jänner, am Ballhausplatz.