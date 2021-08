OÖNachrichten: Im Impfvorreiterland Israel steigen die Infektionen sprunghaft an. Schützt die Corona-Impfung zu wenig? Ursula Wiedermann-Schmidt: Aus unserer Erfahrung sieht die Situation bei uns derzeit etwas anders aus als in Israel. Wir sehen, dass Personen, die geimpft sind, in der Regel auch sehr gut geschützt sind. Mehr als 85 Prozent der Personen, die im Spital landen, haben keine Impfung oder sind nur einmal geimpft. Sieht man in Israel, dass der Effekt der Impfung abnimmt? Natürlich.