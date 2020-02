"Es war und ist mein Wunschressort", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) im Interview über ihre Aufgabe in der Bundesregierung. OÖNachrichten: Frau Verteidigungsministerin, wie ist es, wenn plötzlich viele Männer für einen salutieren? Klaudia Tanner: Es ist keine ganz so neue Situation für mich, weil ich sehr oft in Männerdomänen tätig war, das war schon als Sozialreferentin im niederösterreichischen Bauernbund so... Wird im Bauernbund salutiert? Salutiert wird nicht,