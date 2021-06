"Mich hat ja nichts mehr geschreckt"

LINZ. An diesem Wochenende treffen sich die Grünen zu ihrem Bundeskongress in Linz. "Es geht mehr weiter als erwartet und als viele wahrnehmen", sagt Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler im Interview.

OÖNachrichten: Sie haben dieses Wochenende Grünen-Bundeskongress in Linz, gleichzeitig beginnt – für Sie als Fußball-Fan und Sportminister ganz wichtig – die Fußball-EM. Wie bringen Sie das unter einen Hut?

Werner Kogler: Das 21-Uhr-Spiel am Samstag könnte sich ausgehen. Sonntag ist das Österreich-Match um 18 Uhr, das werden Stefan Kaineder, Sigi Maurer und ich vielleicht in einem Gastgarten verfolgen, im Freien ist es in der Pandemie einfacher.

Justizministerin Alma Zadic hat diese Woche eine deutliche Botschaft an die ÖVP gerichtet. Die Angriffe der ÖVP auf die Justiz werden schärfer, es werden auch Staatsanwälte attackiert. Wo ist Ihre rote Linie?

Wir stellen uns schützend vor die unabhängige Justiz. Die Angriffe der ÖVP werden mittlerweile nur noch immer erratischer aus der dritten Reihe vorgetragen. Diese Attacken bringen nichts, im Gegenteil, sie fallen wie ein Bumerang auf die ÖVP zurück. Auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Hermann Schützenhöfer, hat empfohlen, diese Pauschal-attacken bleiben zu lassen. Wir Grüne lassen uns nicht beirren, sondern arbeiten ruhig weiter.

Reden Sie mit Kanzler Sebastian Kurz über diese Sache?

Nicht so viel. Unsere Position ist klar, wir sind da unbeeinflussbar. Das muss die ÖVP intern ausmachen. Ich hoffe, dass bald wieder Ruhe und Vernunft einkehren. Die Bevölkerung hat zu Recht höchstes Vertrauen in die Justiz.

Ex-Minister Rudi Anschober war ein Hauptziel von Angriffen der ÖVP. Kann das bei Zadic wieder passieren? Immerhin lädt die ÖVP sie in den Ibiza-Ausschuss.

Die ÖVP ist gut beraten, Regierungsarbeit zu leisten. Unser Programm heißt "Aus Verantwortung für Österreich" und die gemeinsame Arbeit daran erwarte ich mir. Es wäre äußerst ungewöhnlich, wenn die Justizministerin dafür angegriffen wird, dass sie dafür sorgt, dass die Justiz ihre Arbeit machen kann. Das kann nur nach hinten losgehen. In einem liberalen Rechtsstaat ist keine Institution per se sakrosankt, natürlich ist Kritik an einzelnen Schritten möglich. Aber wenn daraus ungerechtfertigte Pauschalangriffe werden, müssen wir uns dagegenstellen.

Koalition lebt vom Kompromiss. Welcher Kompromiss hat Sie am meisten geschmerzt?

Ich will keine Schmerzensskala aufstellen. Kompromisse treffen beide, ich schaue lieber auf das, was wir erreicht haben und erreichen werden. Die Pandemiebekämpfung war ein gemeinsamer Erfolg der Regierung, obwohl es bei Tausenden Entscheidungen auch den einen oder anderen Fehler gab. Im Umwelt- und Klimaschutz sind wir schnell auf die Überholspur gekommen, nachdem Österreich zuvor jahrelang an Boden verloren hat. Da geht schneller und mehr weiter, als man erwarten durfte – auch weil wir aus der Pandemie heraus investieren mit den Schwerpunkten auf Modernisierung, Ökologisierung und Digitalisierung.

Die Grünen sind nun eineinhalb Jahre Regierungspartei. Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?

Mich hat ja nichts mehr geschreckt. Nach 2017, als wir aus dem Nationalrat gefallen sind, musste alles neu organisiert werden. Das war ein Ritt, bei dem man nie bis zur nächsten Kurve gesehen hat. Wir haben nach dem Erfolg 2019 den Nationalratsklub neu aufbauen müssen, gleichzeitig die Regierungskabinette, was absolutes Neuland war. Ich will nicht jammern. Die Entscheidung für die Koalition war richtig, weil wir Österreich nach vorne bringen wollen. Das sehen auch die meisten Grünen noch immer so. Am meisten gefordert waren wir dann in der Pandemie. Aber diese Erfahrung war auch für die ÖVP neu. Insgesamt geht mehr voran, als viele wahrnehmen, weil sich manch unglückliches Getöse drüberlegt.

Welche Note würden Sie den Grünen in der Regierung geben?

Das sollen andere bewerten. Eigenbenotung gibt es meines Wissens nicht einmal bei Montessori.

Nochmals zur EM: Wie weit kommt Österreich, und wer wird Europameister?

Ich rechne mit Frankreich, obwohl meine sentimentalen Favoriten Portugal oder auch Italien wären. Österreichs Gruppe ist deutlich schwieriger, als es auf den ersten Blick ausschaut. Aber wir können das Achtelfinale erreichen – und dann schauen wir.