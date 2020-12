Massentests: Durchwachsene Bilanz in Tirol und Wien

Tirol hat gestern, Mittwoch, die Bilanz seiner Corona-Massentests vorgelegt: Rund 226.000 Menschen sind dem Aufruf zum freiwilligen Antigen-Schnelltest gefolgt. Das ist ein Drittel derer, die vom Gratisangebot Gebrauch machen hätten können.

Für Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP) war die geringe Beteiligung ein Anlass, die Bevölkerung nach dem gestrigen Ministerrat nochmals zum Mitmachen zu motivieren. "Ein Test ist viel besser als ein weiterer Lockdown", sagte Nehammer, nur wenn viele sich testen lassen, "können wir Infektionsketten unterbrechen". Auch Anschober hofft, dass in Wien, wo die ganze Woche noch getestet wird, und in den Bundesländern wie Oberösterreich, die erst am Wochenende starten, "die Beteiligung noch deutlich steigt".

Allerdings zeigt die Tiroler Bilanz auch Schwachstellen: Ein Drittel der positiven Antigen-Schnelltests stellte sich als falsch heraus. Nur 400 der 620 positiven Testungen konnten mittels Überprüfung durch PCR-Tests bestätigt werden.

In Wien laufen die Massentests seit Freitag und noch bis 13. Dezember. An den ersten beiden Tagen war mehr als die Hälfte der positiven Tests falsch, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) gestern berichtete. Von 106 positiven Antigentests wurden 45 durch einen PCR-Test bestätigt.

Antigentest alternativlos

Das Risiko falsch positiver Ergebnisse sei bekannt, darum müssten positive Schnelltests auch über eine PCR-Untersuchung bestätigt werden, heißt es auf OÖN-Anfrage seitens der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Antigen-Schnelltests seien zwar nicht perfekt, aber für Massenscreenings alternativlos: "Hochinfektiöse Personen können zu einem großen Teil erkannt werden. Der Ressourcenaufwand und die Kosten wären bei PCR-Tests zu hoch", heißt es weiter.

In Oberösterreich beginnen die Massentests morgen. Stand gestern Mittag haben sich bisher 93.176 Personen dafür angemeldet. Das entspricht einem Anteil von weniger als zehn Prozent der infrage kommenden Testpersonen.

Bei der Polizei in Oberösterreich haben die Testungen bereits begonnen: Stand gestern Nachmittag waren acht der 1835 getesteten Polizisten positiv.

