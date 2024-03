"Machtmissbrauch": U-Ausschuss als schwarzer Frontalangriff auf Kickl-FP

Während der Cofag-Untersuchungsausschuss in dieser Woche Pause hat, gibt es heute den Auftakt für die von der ÖVP als Gegenveranstaltung initiierte Prüfung des "rot-blauen Machtmissbrauchs". VP-Fraktionschef Andreas Hanger kündigte am Dienstag an, dass sich der U-Ausschuss möglicherweise ausschließlich mit der FPÖ beschäftigen könnte, was nicht zuletzt der kurzen Zeit mit sechs Sitzungstagen geschuldet sei.