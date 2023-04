Macht ohne Mandat? Für Doskozil und Babler führt kein Weg ins Parlament

Am Montag startet die Mitgliederbefragung zum Führungsstreit in der SPÖ. Bis zum 10. Mai soll geklärt sein, ob Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner oder einer von ihren Herausforderern, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler, den größten Vertrauensvorschuss für die Wahl zum Vorsitz am Bundesparteitag (3. Juni) erhalten hat.