Als "großen Wurf" nach nur 18-tägigen Verhandlungen mit einem "fortschrittlich modernen Programm" haben der Wiener Neos-Chef Christoph Wiederkehr und SP-Bürgermeister Michael Ludwig am Montag Österreichs erste rot-pinke Koalition vorgestellt. Ludwig hat zur Überraschung der Grünen nach der Wahl vom 11. Oktober, die beiden Regierungsparteien ein Plus beschert hatte, die rot-grüne Zusammenarbeit aufgekündigt und nun mit den Neos recht zügig abgeschlossen. Am 24.