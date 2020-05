Als Medizinerin und Impfexpertin weiß Pamela Rendi-Wagner, wovon sie spricht, wenn sie sich zur Coronapandemie zu Wort meldet. Diese Expertise nützt ihr aber nur wenig bei der Frage, ob die SP-Basis sie weiter an der Parteispitze sehen will. Denn die Mitgliederbefragung, in der sie auch die Vertrauensfrage stellte, endete bereits am 2. April (siehe unten).