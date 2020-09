Das neue Covid-19-Maßnahmengesetz, das am Samstag in Kraft getreten ist, erlaubt Eingriffe in Grundrechte und sogar die Verordnung einer Ausgangssperre durch den Gesundheitsminister. Das wirft die Frage auf, welchen Wert die Grundrechte und andere Vorschriften der Verfassung, die am 1. Oktober 100 Jahre alt wird, während einer Pandemie noch haben. "Die Antwort ist: einen sehr großen", sagt Michael Mayrhofer, Professor und Institutsvorstand an der Linzer JKU.