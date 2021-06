Dem Vernehmen nach fehlt nur noch die Unterschrift von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, diese dürfte in den nächsten Tagen folgen. Dann soll es fix sein, dass Katharina Lehmayer mit 1. November neue Präsidentin des Oberlandesgerichts Wien (OLG) wird. Sie folgt Gerhard Jelinek, der in Pension geht. Seit Dezember 2016 ist Lehmayer Präsidentin des OLG Linz - diese Position muss ausgeschrieben werden, sobald ihre Bestellung an die OLG-Wien-Spitze fix ist.