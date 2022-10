Nicht nur die Zahlen, die Finanzminister Magnus Brunner (VP) in seiner ersten Budgetrede am Mittwoch präsentierte, waren rekordverdächtig. Mit 81 Minuten war sie auch eine der längsten Erklärungen zum Staatshaushalt in jüngerer Vergangenheit. Brunners Stimme hielt, ob seine finanziellen Versprechen halten, wird sich zeigen. Denn obwohl er einräumte, „dass wir die Inflation nie für alle ausgleichen können“ und ein derartiges Versprechen „ein Spiel mit dem Feuer“ wäre,