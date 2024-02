Lena Schilling: "Man muss nicht automatisch zur Maschine werden"

OÖNachrichten: Wer ist eigentlich der Bundeskanzler, an den Sie sich als Erster bewusst erinnern können? Lena Schilling: Puh, so richtig bewusst, das ist schwierig. Politisch aktiv geworden bin ich wahrscheinlich tatsächlich … erst seit Sebastian Kurz. Das ist der Erste, bei dem ich auf die Straße gegangen bin. Erstaunlich, ja. Seit wann interessieren Sie sich für Politik? Ich bin in einer politisch sehr interessierten Familie aufgewachsen. Meine Mama ist Sozialarbeiterin und hat mich von klein