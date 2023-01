Lehrerausbildung evaluiert: Das System "funktioniert nicht"

666 Seiten ist er dick, der Evaluierungsbericht über die Lehrerausbildung in Österreich, der den OÖN vorliegt. Ein Bericht „wie ein Zahnarztbesuch“, sagt der Vorsitzende des Qualitätssicherungsrat für Pädagogenbildung Andreas Schnider, so „angenehm“, aber auch „penibel“. Der Sicherungsrat hatte Experten der Pädagogischen Hochschulen (PH) Luzern und Sankt Gallen beauftragt, die Ausbildung an Österreichs PH und Universitäten zu prüfen.