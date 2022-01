Langzeit-Ortschef: 42 Jahre sind Rekord

524 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Gemeinde in Vorarlberg, der Bantel in seiner neunten Amtsperiode vorsteht.

„Ich mache das für mein Leben gern“, sagt Bantel, der 1980 mit 24 Jahren zum ersten Mal gewählt wurde. Er war seinerzeit der jüngste Bürgermeister Österreichs.

Seine Hauptaufgabe damals: eine ordentliche Wasserversorgung oder asphaltierte Straßen zu schaffen. Heute ist der Job durch die Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen wesentlich komplizierter.

Bantels Rat an alle Ortschefs: „Man muss es gern tun – und nicht, um wiedergewählt zu werden.“

Debatte um Betriebsansiedelung

Den Spitzenplatz in Oberösterreich hält Karl Furthmair aus St. Georgen bei Grieskirchen. Sein Amtsantritt erfolgte im April 1992. In den vergangenen Jahren prägten Diskussionen um eine große Betriebsansiedelung (Pöttinger-Werk) sowie der Ausbau des Hochwasserschutzes im Trattnachtal seine Tätigkeit.

Am zweitlängsten ist Gerhard Schaur aus Taufkirchen an der Trattnach in seiner Funktion. Er wurde im April 1994 zum Ortschef gewählt. 2021 stellte er sich zum letzten Mal der Wahl. Schaur möchte noch einige Vorhaben umsetzen, etwa die Kindergartensanierung und Zubau der Krabbelstube. Auf dem dritten Platz folgen Alfred Allerstorfer, Bürgermeister von St. Ulrich im Mühlkreis, Rupert Imlinger, Bürgermeister von Oberndorf bei Schwanenstadt, und Alois Gruber, Ortschef von Pilsbach. Die drei sind seit Mai 1996 im Amt.