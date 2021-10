Landtag, Nationalrat, Bundestag: Die Mehrheit ist männlich und älter

Bis vor drei Tagen hatte Österreichs Parlament im Frauenquotenvergleich mit dem deutschen Bundestag die Nase vorn, zumindest was das Führungspersonal betrifft. Seit der Kür von Bärbel Bas (SPD) zur Bundestagspräsidentin am Dienstag bekleidet nun aber in Deutschland zum dritten Mal eine Frau das zweithöchste Amt der Republik.